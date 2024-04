Al via oggi il Mir: riflettori puntati sulla Fiera

Tutto pronto. Parte oggi in Fiera Mir, la rassegna organizzata da Ieg che fino a martedì riunirà a Rimini i protagonisti del mondo dell’intrattenimento. Mir è ormai l’appuntamento di riferimento per le ultime tendenze e tecnologie nel mondo dell’audio, video, light e sound. Tecnologie in azione, ma anche convegni e novità. Con sei padiglioni dedicati, la fiera si articola in tre pilastri fondamentali che ne definiscono l’essenza e ne guidano la visione: il Mir Tech, il Mir Club e Live You Play.

Mir Club, in particolare, offre grandi opportunità per i nuovi talenti con Demolition Panel, che attende ospiti d’eccellenza e professionisti dal mondo della radio, della discografia, dei club e della produzione come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi e altri ancora. "Questo evento non è solo un polo di attrazione per il settore – ha spiegatp Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Ieg – ma rappresenta anche una icona storica del territorio riminese, da sempre al centro della mappa globale dell’intrattenimento per la sua capacità di innovazione nel campo del ballo, dei concerti e della musica in genere".

"Mir si conferma come un’opportunità unica per il settore del live entertainment – le parole di Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg - ampliando le prospettive di business, promuovendo esperienze coinvolgenti e favorendo la creazione di nuove connessioni all’interno della community, anche attraverso lo sviluppo professionale e la crescita formativa. Una grande occasione di networking per i professionisti di questo mercato".