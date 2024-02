Al via Rumore Bim Festival, il contest nel segno della Carrà

Si spostano avanti di un mese per "allungare la stagione" le finalissime del Rumore Bim Festival, contest artistico nel segno di Raffaella Carrà, la cui terza edizione è al via. La rassegna anche quest’anno "girerà l’Italia alla scoperta e formazione di nuovi talenti del mondo dello spettacolo, ballo, danza e musica e che convoglierà per le sue fasi finali nazionali, a Bellaria Igea Marina dal 24 al 27 ottobre 2024", segnala Fondazion e Verdeblu, che l’ha presentata nel fine settimana ad Abano Terme.

Erano presenti il patron del contest, Nazzareno Nazziconiper Anteros Produzioni, l’ideatore e

regista-autore televisivo Rai Roberto Vecchiinsieme a discografici, manager, campioni del mondo di ballo, big della canzone italiana, personaggi dello spettacolo tra cui Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea. Inoltre esperti delle varie discipline (canto, ballo, arte varia), rappresentanti delle principali associazioni di categoria nel campo dello spettacolo e della discografia, concorrenti selezionati per la partecipazione alla finalissima della passata edizione ed altri ospiti invitati dall’Anteros. In rappresentanza di Bellaria Igea Marina hanno partecipato il vicesindaco Brunoangelo Gallie il presidente di Fondazione VerdebluPaolo Borghesi. "Rumore Bim Festival è un evento che vive tutto l’anno sul territorio nazionale, la peculiarità di questo contest artistico è la formazione che viene data ai ragazzi: il connubio tra formazione e promozione crea una giusta alchimia per un migliore posizionamento del brand Bellaria Igea Marina", spiegano Borghesi e Galli.