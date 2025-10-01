Al Villaggio della salute donna è tempo di prevenzione

È in programma sabato Villaggio della Salute Donna, iniziativa di RivieraBanca e RivieraMutua realizzata in collaborazione con One Health Foundation: a Cattolica una mattinata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione al femminile. Previsto prima un convegno formativo e informativo, in cui si tratteranno due temi cruciali: la nutrizione, approfondita sia dal punto di vista oncologico che da quello delle malattie neurodegenerative e dell’osteoporosi, e la mammografia, come strumento essenziale di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’iniziativa vedrà anche lo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione, riservata alle socie di RivieraMutua. Sarà disponibile un ambulatorio mobile della One Health Foundation, per effettuare visite nutrizionali e mammografie, in un contesto di attenzione alla salute delle donne. L’appuntamento è alle 9 alla sala conferenze della biblioteca di Cattolica (piazza della Repubblica 31). Dopo il saluto di Fausto Caldari, presidente di RivieraMutua e RivieraBanca (a sinistra nella foto con il dg Conti), prenderanno la parola Edy Virgili, biologa specialista in Scienze dell’alimentazione, e Paola Ercolani, senologa, con la moderazione di Roberto Gabellini. Ingresso libero.