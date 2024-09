Al volante ubriachi. Trecento violazioni in soli otto mesi, molti sono giovani

Trecento violazioni per guida in stato di ebbrezza, e in alcuni casi per guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti. E’ la stessa amministrazione comunale a definire preoccupante il report che emerge dai servizi svolti dalla polizia municipale dall’inizio dell’anno al 26 agosto. Il numero complessivo di trecento violazioni la dice lunga sull’abitudine delle persone di mettersi alla guida dopo avere bevuto, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per la precisione, nei servizi svolti dalla municipale, sono risultate 295 le sanzioni nei confronti di chi si era messo alla guida, ma avendo alzato troppo il gomito. In undici casi il principale motivo dell’alterazione psico-fisica erano le sostanze stupefacenti assunte. In sei casi, infine chi stringeva al volante aveva assunto un pesante mix di alcol e droghe.

Il limite di legge per chi si mete alla guida, è fissato in 0,5 grammi per litro di alcol. In 149 casi gli automobilisti sanzionati, ma ci sono anche motociclisti e persino ciclisti e chi procedeva con il monopattino, avevano un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Il dato che preoccupa è che altrettanti, 146, avevano un tasso superiore a 0,8, dunque perseguibile penalmente. A peggiorare la lettura del report c’è l’età di chi era alla guida con troppo alcol nel sangue. In 37 casi, ovvero oltre il 10% delle violazioni accertate, si tratta di ragazzi neopatentati, o comunque con un’età inferiore a 21 anni.

La voglia di alcol arriva con il calar della sera. La maggior parte delle violazioni è emersa in controlli serali. Sono stati 254 gli automobilisti beccati con il gomito alto nelle ore notturne. Non sempre i controlli sono riusciti a prevenire situazioni pericolose. Infatti le violazioni rilevate con posti di blocco della municipale hanno riguardato 268 casi. I trentadue rimanenti casi si riferiscono ad alcoltest effettuati dopo incidenti. In 17 casi l’incidente ha comportato feriti. Se infine si dividono le contravvenzioni fatte a seconda dei mezzi utilizzati, si ha che in 257 casi i guidatori erano seduti sul sedile di un’auto, in 37 casi erano motocicli, ma ci sono stati cinque casi in cui l’ubriaco era in sella a una bici e un un caso in piedi su un monopattino. La guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanza stupefacenti ha portato anche a 8 fermi amministrativi e 16 sequestri sui veicoli.

Per sensibilizzare le persone il Comune ha aderito alla campagna di comunicazione contro l’abuso di alcol, ‘Addicted2life. Non te la bere’, proposta dalla Regione Emilia-Romagna. La campagna si rivolge soprattutto ai giovani di età compresa tra 18 e 25 anni. "Il contrasto al fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani - precisa l’assessore ai servizi sociali Kristina Gianfreda - è un tema fondamentale anche nel nostro territorio, come nel resto del Paese. Questa campagna è finalizzata a stabilire un dialogo aperto, coinvolgente e autentico, capace di affrontare il tema in modo chiaro e senza pregiudizi, per stimolare un senso di responsabilità, evitando toni moralistici. Purtroppo, l’abuso è sempre più diffuso ed è un pericolo per i giovani e i giovanissimi". Sul fronte dei controlli l’assessore Juri Magrini precisa: "Non abbasseremo mai la guardia. L’intensificazione dei controlli che abbiamo disposto in questi mesi, infatti, non riguarda solo la strada ma anche la vendita abusiva di alcolici".

Andrea Oliva