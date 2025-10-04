Alain Delon a Rimini: rinasce la casa rifugio del film ‘La prima notte di quiete’

Rimini, 4 ottobre 2025 – Il cappotto cammello con il bavero alzato a proteggersi dal vento che soffia del mare. Le immagini di Alain Delon ne La prima notte di quiete di Valerio Zurlini, film del 1972, sono impresse nella storia.

Una storia di cui fa parte anche quella casa sulla spiaggia, dove Daniele Dominici, il professore liceale interpretato da Delon, si rifugiava. Quella casa con i suoi gradini e le finestre chiuse da persiane con sopra i fregi, è ancora lì. E’ trascorso più di mezzo secolo, la Riviera ha attraversato i periodi della cementificazione, hotel in prima linea che puntano verso il cielo, la spiaggia che si trasforma in stabilimenti con piscine e campi da beach volley sulle ceneri di quelli per le bocce, ma quella casetta è ancora lì, abbandonata.

Non lo sarà per molto. Questo baluardo del passato, rimasto uguale a se stesso nel corso dei decenni mentre la Riviera cambiava volto, verrà restaurato dal Comune di Misano mantenendo le sue originarie caratteristiche. L’edificio, spiegano dal municipio, fa parte della nostra memoria storica. E non può andare perduto. Per recuperarlo serviranno risorse economiche che il Comune è riuscito a ottenere. L’intervento ha un costo complessivo di 850mila euro, di cui 510mila euro finanziati attraverso un bando regionale vincolato a processi di riuso di immobili in condizioni di sottoutilizzo o dismissione. La parte restante della cifra la investirà il Comune.

"Si tratta di un importante progetto di recupero di un patrimonio storico presente nel territorio di Misano – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. La sistemazione della palazzina è il primo passo di un progetto più ampio che prevede anche il miglioramento dell’affaccio sul parco Mare Nord e la riqualificazione del parco stesso, per integrarlo con il lungomare".

La casa che per oltre cinquant’anni è stata identificata con il film di Zurlini ha un nome: si chiama Palazzina Piacenza. Molti anni prima che il regista la scegliesse per girare le scene del film, ospitava i bambini come tante altre ex colonie sparse sulla costa. "L’ex colonia Piacenza – spiegano dal Comune di Misano - rappresenta una delle ultime testimonianze architettoniche delle colonie marine che caratterizzavano la costa romagnola nella prima metà del Novecento". Nonostante le piccole dimensioni aveva lo scopo di dare un letto ai bambini che qui trascorrevano i giorni la mare.

Il progetto di recupero prevede un complesso intervento di adeguamento sismico e restauro conservativo per garantire la sicurezza strutturale dell’edificio. Dal punto di vista architettonico, l’intervento intende preservare gli elementi storici di pregio dell’edificio. Rimarranno come un tempo la pavimentazione in graniglia, le mensole lignee delle facciate e parte del soffitto. Gli infissi saranno sostituiti e verrà ripristinata la porta verso il mare presente in origine.

Lo spazio interno sarà riorganizzato con pareti mobili scorrevoli per renderlo flessibile e adattabile a diverse funzioni. Sarà un luogo pubblico da utilizzare per iniziative, presentazioni e altro, a discrezione delle scelte che ne farà il Comune. Una volta recuperata verrà messa in collegamento con un nuovo sistema di connessioni tra il parco Mare Nord, il lungomare e la spiaggia.