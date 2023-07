Alan Sorrenti rispunta all’alba "Mitici gli anni Ottanta al Byblos"

Per chi questa mattina alle 5.30 fosse già sveglio, alla spiaggia 20 di Riccione, canta Alan Sorrenti accompagnato dai musicisti Gaetano Scognamiglio, Bruno Belissimo, Giannicola Maccarinelli e con Angelica Schiatti. Un nuovo appuntamento con ’Albe in controluce’.

Cosa ascolteremo?

"Sicuramente Alba, primo pezzo dell’album ’Sienteme, It’s time to land’, fatto a San Francisco e poi altri brani".

La richiesta di cantare a Riccione l’ha colpita, perché?

"Figli delle stelle uscì nel 1977, l’estate successiva al Byblos esplose una tendenza, celebrare l’alba alla fine di una nottata, proponendo la mia canzone. Domenica mi ritrovo a cantarla dal vivo nella stessa terra, sempre all’alba. In Figli delle stelle s’identificava chi viveva una vita di musica, natura, senso di libertà, ieri come ora, perché questo brano è ancora vivo".

Per tanto tempo frequentava la riviera romagnola.

"Qui ho fatto tante cose, sempre dal vivo, nei club e nelle discoteche, come l’Altro Mondo di Rimini. Uscì poi ’Paradiso Beach’ molto suonato dai deejay, sono così tornato nei club, dove si proponeva pure ’Tu sei l’unica donna per me’. Se torniamo molto indietro nel tempo, al mio primo album ’Aria’, ricordo il memorabile concerto all’Altro Mondo con Jean-Luc Ponty al violino elettrico. Momento storicamente importante. Poi il Paradiso e il Peter Pan, c’era la magia del sentirsi più liberi senza pressioni del sistema e sembrava ci fosse più voglia di vivere e di luce. Strada che invito tutti a intraprendere".

Ne parla nell’ultimo album?

"Sì, in ’Oltre la zona sicura’, uscito lo scorso ottobre anche in vinile".

L’ultimo disco era uscito 19 anni fa. Cosa ha fatto nel frattempo?

"Ho continuato a scrivere, mi è nato un figlio e ho viaggiato per il mondo con la famiglia. Un’esperienza unica, che non mi ha mai staccato dalla musica. Siamo stati in tanti posti e finalmente anche a Tokyo in Giappone, dove da buddista, religione che pratico dal 1988, ho partecipato a una cerimonia di conferma della mia missione, nell’intento di usare al meglio la mia vita. A questo punto è nata l’idea del nuovo album che comunica i miei ideali".

Impegni di lavoro?

"Tanti. In agosto ho 11 date, mai capitato. Proseguo con i progetti musicali, ho voglia di allargarmi all’Europa. Poi l’idea di pubblicare un libro, nato dalla stesura di una sceneggiatura".

Nives Concolino