Alba di fuoco in zona Ciarulla

C’è voluta tutta la mattina per spegnere le fiamme. Un silos pieno di segatura ieri, di prima mattina, ha preso fuoco al Mobilifico Morolli alla Ciarulla, nel Castello di Serravalle. L’allarme è scattato poco prima delle 6 con la segnalazione arrivata alla centrale operativa interforze. Sul posto, poco dopo, sono arrivati a sirene spiegate gli uomini della sezione anticendio della Polizia Civile. Che ci hanno messo più di qualche ora ad avere ragione delle fiamme. Con un’autopompa hanno domato l’incendio solo in tarda mattinata. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine del Titano, sembra non sia funzionato a dovere, nell’occasione, l’impianto di spegnimento scintilla di raffredderanno.

Il silos andato in fiamme dovrà comunque essere raffreddato anche nella giornata di oggi per assicurarsi che la segatura che si è infiammata al suo interno non bruci più. Un incendio che sul Titano ha riportato alla mente quello di 23 anni fa, a Galazzano. Ma per fortuna con conseguenze assolutamente meno drammatiche di allora, considerando che ieri alla Ciarulla nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Nell’agosto del 2000, invece, quello che era nato come un incendio, era finito in un inferno. Almeno quattro le aziende allora coinvolte dalle fiamme, nove feriti, i più gravi i vigili del fuoco di Rimini.

Da Rimini le autobotti erano erano state chiamate (anche da Cattolica e Novafeltria) in aiuto dei colleghi della Protezione civile della piccola Repubblica intervenuti per primi con due automezi e un paio di addetti. Pochi per domare l’incendio che a catena stava attacando un fabbrica dopo l’altra in quella zona di Galazzano. Una di queste aziende aveva dei silos per lo stoccaggio della segatura (come quelli andati a fuoco ieri) installati all’esterno della struttura. E’ stato durante lo svuotamento di uno di questi, che era scoppiata la tragedia. Proprio quando l’incendio alle fabbriche, poche ore prima in piena notte, era praticamente domato. Ma la minaccia più grave si annidava in quel maledetto silos. Una enorme fiammata avvolse la squadra di pompieri e due civili. Un incendio pauroso, decisamente uno dei più gravi divampati sul Titano negli ultimi 20 anni.