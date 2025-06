Alba vintage district. Musica e spettacoli

Tre comitati credono nella (nuova) Notte rosa. Nasce così ‘Alba vintage district’, una manifestazione che occuperà le aree di viale Dante e viale Tasso. A spingere per realizzare l’evento la neonata Nuova associazione Riccione alba. "È stata volutamente scelta la data della Notte Rosa per cercare di sdoganare l’idea della festa da sballo e dargli, finalmente, un’immagine più elegante e raffinata – spiega la presidente Antonella Semprini –. Riccione merita questo". Per il consigliere Daniele Tomassini: "Questo primo evento è un bellissimo segnale per la città e per tutti coloro che, nei mesi scorsi, hanno espresso dubbi o polemiche sulla nascita della nostra associazione. La riuscita di questa iniziativa e la collaborazione tra i comitati coinvolti dimostrano quanto sia possibile lavorare insieme". Sarà vera e propria festa diffusa, organizzata in collaborazione con il Comitato viale Dante e il Comitato viale Tasso, che vedrà protagonista l’atmosfera senza tempo degli anni ’50 e ’60, tra rock’n’roll, boogie, swing, lindy hop, giochi tradizionali, mercatini e raduni di auto d’epoca. Sabato dalle 20 alla mezzanotte sarà tempo di musica e divertimento con ingresso libero.