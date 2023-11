Albergatore pestato a sangue, i figli: “Giustizia per papà”

Rimini, 18 novembre 2023 – “Diteci chi ha fatto questo a nostro padre”. È il messaggio affidato all’avvocato Luca Nebbia da Andrea e Patrizia Quadrelli, figli di Ennio, l’albergatore bellariese di 87 anni pestato a sangue e rapinato fuori dal suo hotel, il Majestic di Igea Marina, il 29 ottobre scorso. Quadrelli si è spento giovedì mattina all’ospedale Infermi dove era stato ricoverato circa una settimana fa dopo che le sue condizioni di salute erano andate incontro ad un peggioramento. Non si conoscono ancora gli esiti dell’autopsia, svolta ieri pomeriggio per stabilire se il decesso debba essere considerato una conseguenza diretta delle percosse subite dall’imprenditore. Anche la famiglia ha deciso di nominare un perito, individuato nella figura del dottor Mauro Pesaresi, "con l’obiettivo di fare pienamente luce sulla vicenda" spiega l’avvocato Nebbia.

“I miei assistiti – aggiunge il legale –ripongono la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e sono pronti ad offrire la massima collaborazione per agevolare il lavoro investigativo". Una caccia a 360 gradi, quella che vede impegnati i carabinieri della stazione di Bellaria e della compagnia di Rimini, che stanno passando al setaccio le telecamere e raccogliendo testimonianze sulla sera del 29 ottobre.

Durante l’inverno Quadrelli risiedeva nell’hotel di famiglia, il Majestic, insieme al figlio, mentre in estate la struttura è data in affitto. Stava facendo rientro a casa, attorno alle 23, quando proprio davanti all’albergo sarebbe stato accerchiato da due balordi con addosso il passamontagna, forse stranieri. "Vogliamo solo i soldi" gli avrebbero urlato, minacciandolo con un coltello e una pistola. L’albergatore è stato quindi costretto ad aprire le porte dell’hotel e ad accompagnare i malviventi fino alla cassaforte. Non avendo con sé la chiave, tuttavia, non è stato in grado di aprirla. A quel punto i banditi si sono allontanati, non prima però di averlo riempito di botte, in testa e allo sterno, arrivando persino a colpirlo sulla nuca con il calcio nella pistola. Prima di andarsene, hanno fatto in tempo a rubargli il cellulare e svuotargli il portafoglio.

In un primo momento sembrava che la somma rubata ammontasse a circa 200 euro, ma in realtà la cifra potrebbe essere superiore, forse addirittura 2 o 3mila euro in contanti. Quadrelli era solito frequentare le sale Bingo e le sale giochi di Bellaria e Cesenatico. E’ possibile che anche quella sera si fosse dedicato al suo passatempo preferito, andando al Bingo prima di rientrare in hotel.

Possibile che chi lo ha assalito conoscesse le sue abitudini e la sua passione per il gioco, e abbia deciso di tendergli una trappola aspettando il suo rientro, magari ipotizzando che avesse con sé una consistente vincita in denaro?

Dopo l’aggressione, Quadrelli si è rialzato ed ha guidato fino a casa del nipote, il medico Mauro Foschi. E’ stato quest’ultimo ad accompagnarlo in pronto soccorso a Cesenatico. Qualche ora dopo però avrebbe firmato per le dimissioni volontarie, dicendo di sentirsi bene. Ha fatto ritorno a casa e per un po’ è tornato a condurre una vita normale. Il 30 ottobre si è presentato dai carabinieri per formalizzare una denuncia. Qualche giorno dopo sarebbero sorte delle complicazioni. Dolori al capo e in altre parti del corpo che alla fine, su consiglio dei figli, lo hanno portato al ricovero a Rimini, dove le sue condizioni sono gradualmente peggiorate, complice anche l’insorgenza di una presunta polmonite.