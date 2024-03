Albergatori, Cavalieri presidente: "Orgoglioso per la riconferma"

Massimo Cavalieri sarà il presidente degli albergatori di Cattolica anche per i prossimi tre anni. L’assemblea dei soci, riunitasi giovedì sera presso la Tenuta del Monsignore, ha votato all’unanimità confermando di nuovo il presidente uscente che sarà così in carica per il suo terzo mandato consecutivo."I soci presenti all’assemblea hanno espresso il loro sostegno al lavoro svolto dall’associazione – spiega Massimo Cavalieri – dopo 7 anni di mandato (compreso l’anno del Covid) sono stato riconfermato e ringrazio tutti per questo sostegno. Ora lavoreremo con ancor più convinzione per la promozione all’estero ed anche in Italia, dove stiamo pensando di dedicarci alla promozione anche in alcuni grandi centri commerciali del Nord. Vogliamo crescere anche nel mercato estero come abbiamo già dimostrato nelle tre recenti fiere a Bruxelles, Monaco e Budapest, ma subito dopo l’estate ripartiremo alla grande in questa direzione. Per Cattolica il futuro è legato anche poi al turismo sportivo ed ai trasporti. Seguiremo con attenzione i lavori per la nuova stazione dei treni che potrà portare nuovi importanti treni dal Nord ma crediamo moltissimo anche nel nuovo contenitore di eventi sportivi e non solo che sarà il futuro Palasport in zona ex-Vgs dove potremo organizzare eventi sportivi e congressuali".

Le elezioni hanno visto l’ingresso di tre nuovi membri nel Consiglio Direttivo. I neo-eletti sono Andrea Turchi dell’Hotel Cristina Corona, Marco Gaudenzi dell’Hotel Lungomare e Filippo Mauri dell’Hotel Trevi. Al termine dell’assemblea, le cariche del Consiglio Direttivo, hanno visto eletto presidente Massimo Cavalieri,vicepresidente Giovanni Gaudenzi e vicepresidente Filippo Magnani. Per Cattolica tante sfide all’orizzonte, dunque, ed anche per i suoi operatori. A partire dal prossimo maggio con tre grandi eventi turistico-sportivi da prima pagina.

Luca Pizzagalli