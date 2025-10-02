Albergatori delusi dalla Regione: "Troppo pochi 11 milioni agli hotel. Servono aiuti veri per riqualificare"

Briciole per il turismo. Gli 11 milioni che la Regione ha deciso di stanziare, come credito agevolato, per la riqualificazione del settore ricettivo, "sono una goccia nel mare". Si aspettavano molto di più gli albergatori della Riviera. "Diciamolo: sono pochi 11 milioni. Sempre meglio dei 6 previsti inizialmente (coperti da fondi europei), ma restano comunque pochi", osserva Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini. "Da anni – prosegue – chiediamo che questi fondi diventino strutturali, non concessi una tantum, perché il settore ricettivo ha bisogno di una profonda riqualificazione. E Le nozze con i fichi secchi non si fanno". Ricorda Rinaldis che "il presidente Michele de Pascale aveva promesso in campagna elettorale un grande piano per la riqualificazione turistica. Alla promessa devono seguire i fatti, le risorse. Risorse che vanno trovate a livello regionale e nazionale". Dopo l’annuncio della Regione, già ieri "ci sono arrivate telefonate di molti albergatori. L’interesse c’è, aspettiamo di capire le linee guida del bando". Ma al di là delle risorse, "è importante agire sulle norme per agevolare la riqualificazione e gli investimenti". Per Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione, "il bando va nella giusta direzione. A prescindere dall’entità dei fondi disponibili, saranno soldi ben spesi per il comparto turistico. Però mi auguro che la Regione riesca a intercettare risorse ben più consistenti e fondi europei". Soldi a parte, "abbiamo bisogno di norme urbanistiche chiare e soprattutto celeri. È impensabile chiedere a un imprenditore di attendere 6 anni prima di veder realizzata una struttura. Dai cambi di destinazione d’uso ai condhotel, vanno prese decisioni e velocizzati gli iter".

Tra gli operatori c’è forte scetticismo. "Con 11 milioni per tutta l’Emilia Romagna non fai niente – attacca Antonio Salvatori, proprietario a Rimini degli hotel Villa Rosa Riviera e Orlov (dato in affitto) – E se non si decide, una buona volta, di aumentare le cubature a chi riqualifica, gli hotel destinati a chiudere diventeranno sempre di più". "Avevo anche provato – rivela poi Salvatori – a trasformare l’hotel Orlov in studentato, sfruttando la possibilità che ha dato il Comune per le strutture marginali. Ma dopo i primi incontri, ho capito che era impossibile. Non c’erano le condizioni. Se non si cambiano radicalmente le norme, il comparto ricettivo a Rimini sarà sempre di più in sofferenza". Non fa giri di parole anche Gabriele Bernardi, albergatore di Viserba e tra i membri del consorzio Borgo Viserba: "La misura della Regione è una goccia nel mare. O le istituzioni, a tutti i livelli, ci danno una mano con contributi a fondo perduto e nuove regole, o ci saranno sempre più hotel chiusi". Per Corrado Della Vista, albergatore e presidente di Conflavoro, "quello della Regione è un primo passo, ma non rappresenta una vera leva per il settore turistico. In Emilia Romagna serve un piano da 100 milioni, a cui si deve affiancare il coinvolgimento degli enti locali, destinando una quota della tassa di soggiorno alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica".

Andrea OlivaManuel Spadazzi