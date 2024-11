Albergatori e bagnini ’aprono’ la fiera del turismo a Colmar

Nel primo giorno del Salone turistico di Colmar è stato subito assalto a ristorante e gelateria e (per fortuna) anche agli stand della Fondazione Verdeblu, con gli operatori turistici - albergatori e quest’anno anche i redivivi bagnini - impegnati a distribuire depliand e dare informazioni per ’arruolare’ turisti alsaziani a Bellaria Igea Marina l’estate prossima. Oggi seconda giornata per la fiera francese – tradizionale punto di forza della promozione estera della città di Panzini – che si conclude domani. Con gli operatori sarà presente anche il sindaco Filippo Giorgetti.