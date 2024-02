Albergatori, politica già in moto per la corsa alla presidenza

La corsa è partita, e ancora una volta la scelta del futuro presidente dell’associazione albergatori non sarà solo una questione tra albergatori. La politica ha alzato le antenne nel momento in cui Bruno Bianchini ha annunciato l’intenzione di non ricandidarsi per la presidenza di Federalberghi. Già ieri le prime telefonate tra chi vede aprirsi una porta e chi vede all’orizzonte anche la poltrona. Sarà una corsa lunga che dovrebbe concludersi a metà maggio con la convocazione dell’assemblea e la votazione di un nuovo consiglio. A quel punto saranno chiare le cordate e chi ha concrete ambizioni per diventare il presidente. Già oggi, guardando all’interno del consiglio, si trovano profili che potrebbero ambire al ruolo. Tra questi c’è Giorgio Fortunato, attuale presidente dell’associazione Alba. Come guida del comitato locale ha dimostrato di non volersi limitare all’ordinario organizzando veri e propri palinsesti con eventi e intervenendo pubblicamente sulle scelte che dovrà fare la città per il futuro. In consiglio c’è anche Andrea Ciavatta, oggi presidente dei Family hotel. L’esperienza non gli manca. In passato il suo nome era già stato accostato alla presidenza. Per lui uno degli ostacoli potrebbe essere la contemporanea presidenza di Promhotels oggi nelle mani del padre Cesare. Guardando fuori dal consiglio resta in attesa Claudio Montanari. Assessore al Turismo con la prima amministrazione Tosi, oggi guida l’Osservatorio statistico intitolato al padre. Montanari è della partita, ma per lui come per tutti i pretendenti sarà necessario trovare un gruppo che sappia intercettare voti pesanti tra gli associati per essere nominati nel futuro consiglio avendo margini per decidere il nome del presidente. Parlando di votazioni è impossibile non pensare alla politica. L’associazione albergatori resta uno dei principali interlocutori in città dell’amministrazione comunale, se non il principale. Per una giunta averla contro è un problema. I partiti non se ne staranno fermi.

Chi oggi governa si ritrova con un albergatore come assessore al Turismo. Un ‘piedino’ nell’associazione lo ha messo. Chi è all’opposizione può giocarsi le carte per governare in futuro, e non si lascerà scappare l’occasione. Intanto altri si stanno facendo avanti per provare a entrare in consiglio. Il nome di Alberto Arcangeli, ex segretario del Pd e oggi senza cariche, dovrebbe essere della partita. Anche Alfredo Monetti potrebbe riprovarci. Poi ci sono gli outsider, e tra questi c’è Andrea Falzaresi. Improbabile che voglia diventare presidente, ma il suo nome è tra quelli dati nella nuova corsa verso il consiglio direttivo. Insomma, quando ci sarà da scegliere il presidente potrebbe esserci anche lui ad alzare la mano. Resta da capire cosa voglia fare il presidente uscente, Bianchini. Lo ha detto chiaramente, intende rimanere in consiglio, dunque manovrerà fino all’ultimo per avere voce in capitolo sul suo successore.

Andrea Oliva