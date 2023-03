"Albergatori sempre pronti a nuove sfide"

Niente è più come prima nel turismo. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e i rincari energetici stellari hanno cambiato modalità e regole d’ingaggio del pianeta vacanza. Che sta anche soffrendo, negli ultimi anni, di un altro inedito problema: quello della difficoltà nel reperire personale stagionale, ormai divenuta cronica. Per mettere in fila tutte le problematiche del settore, e iniziare a fornire quella possibile risposta, Federalberghi di Rimini ha avviato una serie di incontri per i propri soci, nell’auditorium di Riviera Banca, in via Marecchiese.

Il primo evento è andato in scena l’altro pomeriggio. Titolo: "Ri-Pensare". Sottotitolo (in stile film di Lina Wertmueller): "Le regole del gioco cambiano continuamente ed è necessario tenere il passo con una costante evoluzione". Dopo il saluto introduttivo del sindaco con delega al Turismo Jamil Sadegholvaad, il presidente di Riviera Banca Fausto Caldari ha ricordato la "vicinanza agli operatori al territorio" da parte dell’istituto, confermandone la piena disponibilità verso ogni inziativa di valorizzazione e rilancio del turismo rivierasco.

La presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis ha messo in fila le criticità del settore ("Dobbiamo attrezzarci per vincere le nuove sfide"), mentre Leonardo Fraternale, consulente Mkt, ha indicato alcune possibili modalità per affrontare i nuovi scenari che si presentano agli operatori del turismo (e non solo).

"Questo è stato il primo di una serie di appuntamenti – spiegano da Aia Federalberghi Rimini –, quelli successivi si terranno dopo l’estate. E’ necessario che la nostra categoria si adegui rapidamente ai repentini cambiamenti che stanno interessando anche le strutture ricettive. Tragli altri, le difficoltà di trovare personale e le modalità di prenotazione, che non sono più quelle del periodo pandemico, dove si era smesso, ad esempio, di chiedere le caparre a chi prenotava la vacanza". Nell’auditorium erano presenti un centinaio di albergatori.