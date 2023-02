Dall’influencer perfetto alla regola benedettina per formare lo spirito del gruppo, fino alla rivoluzione della colazione e del brunch imposta dalle necessità della clientele e da quella di gestire costi e il personale sempre più difficile da trovare. Sono diversi gli spunti che offrirà oggi l’annuale convention di Federalberghi Riccione. Appuntamento al palazzo dei congressi alle 14,15, con ingresso libero, ma su prenotazione. Elisa Paterlini e Luca Golinelli sono i fondatori di miprendoemiportovia.it e parleranno degli influencer, insegnando a distinguere tra quelli che possono portare un valore aggiunto e chi invece potrebbe rivelarsi una fregatura. Il blog di viaggi di Elisa e Luca non è come gli altri ma è nato per i viaggiatori che vanno alla ricerca di posti insoliti in cui dormire, resort di stile e boutique hotel dove concedersi esperienze uniche che rimarranno per sempre tra i ricordi più belli. Paolo Bettini, campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007, parlerà del fenomeno cicloturismo. Padre Natale Brescianini, monaco benedettino e spiritual coach parlerà di come ‘Trasformare l’albergo in un giardino felice. Dalla regola benedettina al buon lavoro. L’armonia in albergo’. Infine parlerà Getano Barbuto su ‘I cambiamenti della ristorazione alberghiera dalla colazione al brunch’. Barbuto ha vinto nel 2022 il Gran Premio Internazionale della ristorazione come artigiano del breakfast.