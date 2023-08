"Alberghi chiusi per Covid: niente tassa rifiuti"

"Evitiamo di far pagare la tassa rifiuti agli hotel di Rimini (e non sono stati pochi) che nel 2020, a causa del Covid, non sono riusciti ad aprire i battenti. E rivediamo il regolamento per le agevolazioni previste per le attività stagionali". A chiederlo è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Zilli con un’interrogazione "che ho presentato dopo essere stato contattato dai titolari di diversi alberghi, che hanno ricevuto il sollecito di pagamento in questi giorni". Nel 2020 si decise di ridurre del 40% la tassa rifiuti alle attività stagionali. "Ma ci sono alberghi che quell’anno non hanno proprio aperto i battenti e quindi non hanno prodotto rifiuti". Alcuni gestori di questi hotel rimasti chiusi non hanno versato (in parte o in tutto) la tassa, "e adesso si trovano a dover pagare. Se non lo fanno, rischiano multe salate". Zilli fa un esempio concreto: "Il gestore di piccolo hotel a Marina centro si trova a dover pagare 6mila euro di imposta e 2mila di sanzione, pur avendo tenuto la struttura chiusa quell’anno". Zilli ha anche chiesto la modifica al regolamento sulla tassa rifiuti. "Non possiamo non riscuotere l’imposta dovuta – la risposta, in sintesi, dell’assessore Juri Magrini – Altre agevolazioni? La richiesta andrebbe rivolta al governo".

Sul tema degli alberghi ’marginali’, fuori mercato, Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) ha accusato l’amministrazione di non aver trovato ancora "le soluzioni per trasformare queste strutture in abitazioni, condhotel o magari in parcheggi o altri servizi". Un tema a lungo discusso ieri sera, con il piano deciso dal Comune per aprire a Rimini gli ’staff hotel’ per lavoratori stagionali.