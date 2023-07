Alberghi con cucina "Il servizio pensione non può mancare sennò addio eventi"

"Senza la pensione completa offerta dagli hotel, nei prossimi anni rischiamo di perdere molte manifestazioni sportive". Quello che fa suonare Claudio Aulizio, amministratore delegato di Digital Promoter, è un campanello di allarme. La società di servizi ha in dote diversi brand: Eventdestinaion, Freedom by Tichetnation, Ticketnation, riviera ticket e Riccione Notte. Nel 2022 ha venduto circa 4mila pacchetti per giovani e in giugno ha seguito le competizioni nazionali che la Uisp ha tenuto nella riviera riminese. "Mettendo insieme gli eventi Uisp relativi alla pallavolo, il basket, calcio e nuoto, che si sono svolti in periodi diversi nel mese di giugno, siamo arrivati a circa 10mila atleti e accompagnatori. L’indotto è stato considerevole, ma l’organizzazione è stata molto complicata".

Possibile che i problemi arrivino dalla pensione completa?

"Purtroppo sempre più hotel stanno cambiando modello togliendo la cucina. Ma per eventi di questo tipo diviene necessario un servizio simile".

E’ stato difficile trovare strutture con pranzo e cena?

"Molto, e quando si trovano le cose non sempre vanno bene perché si possono incontrare situazioni dove a fronte di un prezzo maggiore rispetto al passato, non è aumentata la qualità. Il cliente questo lo nota subito".

Per gli albergatori vanno tenuti in conto la difficoltà nel reperire personale e i maggiori costi.

"Certo, ma dobbiamo anche comprendere quanto incide questo cambio di modello turistico, ovvero l’eliminazione della cucina per strutture con pernottamento e prima colazione. E’ evidente che le famiglie cercheranno altre soluzioni. Se in un hotel un pasto incide per circa 8 euro, se esci e vai in un locale o ristorante, se va bene il costo raddoppia. Difficile che le famiglie con bambini possano adattarsi a tutti questi aumenti soprattutto in un momento in cui l’inflazione cresce e i conti sono sempre più difficili da far tornare".

E gli sportivi?

"Situazione simile. Per eventi che riguardano giovani atleti l’offerta della pensione in hotel è fondamentale. Se la trasformazione del modello turistico procederà con questa velocità, in pochi anni sarà difficile se non impossibile organizzare eventi sportivi. E questo è un problema perché in bassa stagione le manifestazioni legate allo sport sono fondamentali. Pensiamo a questo mese di giugno che non sta certo brillando. Cosa sarebbe stato senza eventi sportivi?".

Andrea Oliva