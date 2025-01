"Alberghi da trasformare, cambieremo i vincoli"

Vecchi hotel trasformati in appartamenti. "La possibilità ci sarà, ma a determinate condizioni. L’obiettivo deve rimanere la riqualificazione del prodotto turistico". L’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli affronta il tema degli hotel marginali, e delle possibilità di trasformazione delle strutture. Tema più che mai attuale dopo che l’ultima sentenza del Tar ha dato ragione a una società che aveva chiesto la rimozione del vincolo di trasformazione in alloggi per la propria struttura a due passi da viale Ceccarini. I giudici hanno dato ragione alla società.

Assessore, che fine faranno i vincoli di trasformazione degli alberghi fuori mercato?

"Riccione da tempo è dotata di un regolamento sulla marginalità che ha consentito il recupero di diverse strutture. La nostra realtà non è problematica come quella di altre località. Detto questo ci stiamo lavorando. Vogliamo migliorare lo strumento per le future riqualificazioni".

Da hotel a case, un tabù da abbattere?

"Non ci si può limitare a togliere questo vincolo consentendo la costruzione di appartamenti al posto di strutture ricettive".

Cosa va fatto?

"La sfida è consentire una riqualificazione che sia d’aiuto al comparto turistico. Su questo si sono espressi il presidente della Regione de Pascale e l’assessore al Turismo, Frisoni. Ci sarà forte sinergia con la Regione perché servono strumenti per andare in questa direzione".

Cosa volete farne dei vecchi e piccoli hotel?

"Laddove non più sostenibili a livello economico per il mercato, andranno rifunzionalizzati. Le regole potranno cambiare a seconda delle zone della città. Certo è che in aree prettamente turistiche potranno essere trasformati in servizi. Ad esempio una Spa al servizio di un gruppo di hotel che altrimenti non l’avrebbero, oppure servizi di ristorazione, studentati, foresterie, ed anche parcheggi: silos con pareti verdi, funzionali in zone dove i posti auto sono scarsi. Questo consentirebbe di ‘liberare’ i viali. Potremmo anche liberare spazio a terra accorpando le cubature di più strutture in un’unica area".

Niente appartamenti?

"Anche questa possibilità va tenuta in conto. Ad esempio già oggi se si vuole riqualificare una struttura alberghiera, il 20% della superficie può diventare alloggi da rivendere. E non sto parlando di condhotel. Tuttavia dobbiamo anche pensare alla città".

Cosa intende?

"Chi potrà trasformare vecchie strutture in appartamenti da rivendere dovrà sottoscrivere una convenzione impegnandosi a riqualificare marciapiedi oppure ciclabili, strade, verde pubblico e così via".

Andrea Oliva