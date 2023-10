"Alberghi dismessi come case popolari"

Il futuro di alcune strutture alberghiere chiuse da tempo in città tiene sempre più banco a Cattolica, anche nell’ottica dei nuovi strumenti urbanistici in via di analisi e studio a Palazzo Mancini. Ora le minoranze tornano sul tema della casa e delle lunghe lista di attesa per le case popolari.

"Il nuovo Piano Urbanistico non può essere calato dall’alto ma va elaborato insieme agli operatori economici – dice Pierangelo Del Corso, noto medico e membro del direttivo di Alleanza Civica – con incontri aperti ai cittadini. Non possiamo più affrontare la progettazione futura della città senza tener presente che l’immigrazione massiccia sta già portando ad un uso diverso delle risorse. Dovremo prevedere una maggiore disponibilità di abitazioni destinate all’ edilizia popolare. Già ora siamo in emergenza abitativa (le liste di attesa coinvolgono circa 180 famiglie, ndr) per cui occorre, adesso, trovare gli strumenti e le modalità per procedere ad acquisire strutture alberghiere dismesse da anni per destinarle magari a tale scopo, trovando accordi con i privati per operazioni di interesse pubblico. In campagna elettorale non solo noi ma anche il PD lo aveva promesso ma per ora nulla si vede all’orizzonte".

Poi si torna a riflettere su altri piani di sviluppo per il turismo locale e per il recupero di tali strutture dismesse: "Condhotel? Ottima idea – prosegue Del Corso –, ma è stato verificato con gli imprenditori se sia una proposta perseguibile? Le aumentate esigenze dei nostri turisti fanno si poi che prevedere strutture alberghiere riqualificate e con standard alti non sia sufficiente. Ad esempio , l’eccessiva cementificazione non è apprezzata per cui occorrerà prevedere pure una città dove vi siano più spazi per aree verdi e di svago. Ed anche per i pochi spazi verdi disponibili urge una migliore manutenzione con più giochi per i bambini e servizi per le famiglie".

lu.pi.