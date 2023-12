Alberghi, la caccia di Capodanno

E’ partita la caccia a camerieri, aiuto cuochi, chef, receptionist e portieri di notte. Il sito Cerco lavoro in hotel promosso da Federalberghi ha visto negli ultimi giorni un aumento considerevole delle offerte di lavoro da parte di alberghi, complici le feste che si avvicinano e il boom di prenotazioni turistiche. Sul sito in poco tempo si sono iscritti un centinaio di potenziali lavoratori ed è iniziata una fitta rete di scambi di messaggi e colloqui telefonici con gli alberghi in cerca di personale.

Accade la stessa cosa anche sulle pagine Facebook dove si trovano offerte e richieste di lavoro. In pochi giorni la febbre di San Silvestro sta vedendo sempre più albergatori cercare personale, non senza difficoltà. Quando si fa avanti un pretendente ecco che diventa l’oggetto del desiderio. Di norma, spiegano da Federalberghi, per ogni tre offerte che si trovano sui portali e pagine social, si ha un solo potenziale dipendente. Gli iscritti al portale di Federalberghi sono arrivati a 3.500. Quando uno di questi comincia a cercare lavoro le risposte dagli hotel sono immediate. Per portarsi a casa un dipendente si sfruttano un po’ tutti i canali, da Wathsapp alle mail o telefonate dirette. Nel solo mese di novembre i messaggi sono stati undicimila. Diversi hotel aperti a Capodanno sfruttano il periodo per testare i dipendenti, tant’è che nell’offerta precisano come il posto di lavoro non sia limitato al solo Capodanno, ma prende in considerazione anche la prossima stagione. E’ un modo per completare gli staff con molto anticipo rispetto all’estate e dare una prospettiva al personale. Ma non sempre basta.

"Gli hotel devono essere attraenti non solo con i clienti, ma anche con i dipendenti - racconta Gabriele Leardini dell’hotel Select -. Sappiamo quanto sia difficile trovare personale e lo è ancor più quando si cerca personale qualificato. Un po’ tutte le strutture che rimangono aperte per buona parte dell’anno sono sempre alla ricerca di personale perché il turnover è importante. Nel momento in cui trovi personale competente allora devi tenertelo". Dallo chef al cameriere parte l’asta tra gli albergatori per assumerlo, ma non sempre l’offerta economica è sufficiente.

"Oggi i dipendenti non si fermano a quella. Certo è importante, ma divenga ugualmente importante le condizioni in cui si lavora, ovvero la qualità del lavoro. Un buon ambiente è una delle caratteristiche ricercate dai lavoratori. Noi ad esempio svolgiamo anche iniziative di team building. Eventi e serate in cui i dipendenti si conoscono e possono divertirsi in modo rilassante. La cosa è molto apprezzata e contribuisce a creare un gruppo".

