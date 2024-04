Alberghi, la ‘tripletta’ di Rossi

Riccione, per Stefano Rossi, è casa e ‘salotto’. In settimana ha rogitato l’acquisto dell’hotel Sirius, in via Ippolito Nievo, e in precedenza si era preso anche l’immobile dove si trova il ristorante Autentico, che non subirà alcun cambiamento di gestione. Proprietà che si vanno ad aggiungere all’hotel Luna, a due passi da piazzale Ceccarini, acquistato in passato, e al Pascià, altro recente acquisto da far tornare ai fasti di un tempo.

Rossi, cosa dobbiamo aspettarci ora?

"Un altro albergo, ma non dico ancora quale, poi avrò raggiunto un numero sufficiente per il mio progetto. Con due soli alberghi il numero di camere era insufficiente".

Quale sarebbe?

"Ho costituito una società di software per la gestione della contabilità nelle strutture ricettive, con sede in viale Ceccarini alta. Con due hotel non avrei avuto informazioni sufficienti per perfezionarlo, ma con tre sì".

Altro acquisto a Riccione?

"Certo. Riccione è una realtà diversa da tante altre, diversa anche da Rimini. Mantiene una esclusività che la distingue, ma bisogna guardare avanti. Serve una visione innovativa. Con il Pascià, ad esempio, vorrei riportare atmosfere degli anni Novanta. Mi rendo conto che non si può essere nostalgici e che quegli anni sono finiti, ma ciò non toglie che locali simili a Milano, con ristorante e spettacoli, funzionino. Perché allora non provarci a Riccione?".

Intanto compra un altro hotel nella stessa area.

"E li gestisco con una delle mie società. Per il Sirius ero in trattativa da un anno e mezzo. L’apertura è prevista il 22 aprile, e porterò il mio sistema informatico. In futuro vogliono ristrutturarlo. Vorrei cambiare un po’ le cose. Con tre alberghi, ad esempio, vorrei realizzare un unico ristorante. Serve tuttavia tempo, e mi piacerebbe incontrare altri imprenditori che vogliano seguirmi".

Dove?

"Innovare. In città vedo imprenditori che viaggiano e vedono il mondo, capiscono che le cose sono cambiate e investono per migliorare le attività. Ma ce ne vorrebbero altri. Io sto cercando di fare la mia parte, e mi piacerebbe che altri si muovessero su questa strada".

Locali e hotel, e gli appartamenti?

"Ho investito anche in quelli, ora guardo a fare impresa. A breve rimarrà sfitto l’immobile della ex Casa del lavoro in viale Ceccarini. Vorrei rassicurare, non ho intenzione di fare appartamenti".

Andrea Oliva