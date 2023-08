"Alberghi pieni al 90 per cento"

Dopo Ferragosto, per Rimini è in arrivo un mare di eventi. E saranno ancora buone settimane, per il turismo. A ribadirlo è stato ieri il sindaco Jamil Sadegholvaad, presentando la prima edizione di Rimini in musica che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre. "Anche per settembre – assicura il primo cittadino – ci sono aspettative da parte dei nostri operatori". E Rimini in musica "si inserisce in una parte molto importante della nostra stagione turistica", nel tentativo di chiudere al meglio agosto e iniziare bene settembre.

A fare un quadro ci pensa Visit Rimini: "Le prenotazioni stanno ancora arrivando – conferma la direttrice Valeria Guarisco – Attualmente l’occupazione permane al di sopra del 90% per la settimana del Meeting, che sostiene le presenze a Rimini fino al 27 agosto, insieme al posticipo delle vacanze da parte di molti turisti. E gli operatori segnalano che anche settembre promette bene. Buone le presenze di ospiti tedeschi e olandesi. Gli eventi in programma, dal Motomondiale a Misano a quelli del Palacongressi, fino al festival della cultura sportiva integrano le presenze dei turisti. Se il tempo regge, sarà un buon settembre: Rimini, con i suoi servizi aperti, potrà essere meta turistica per tutti coloro che non si sono potuti concedere una vacanza durante la prima metà della stagione". La speranza di molti operatori è quella di recuperare a settembre, almeno in parte, quello che si è perso a giugno.