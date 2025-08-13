Albergo diffuso. Cna presenta il progetto all’amministrazione

L’albergo si fa diffuso per evitare la chiusura di attività ormai piccole e fuori mercato. Ed anche per recuperare quegli edifici che da anni non accolgono più turisti, ma solo qualche inquilino abusivo. Il progetto sarà presentato da Cna al Comune attraverso la proposta elaborata dal referente Turismo e commercio per l’associazione, Bruno Bianchini. Quello dell’albergo diffuso è un progetto che vale per la riviera riminese "e che andremo a presentare anche all’amministrazione riccionese in una fase importante qual è la stesura del futuro Pug, Piano urbanistico generale". Ma cos’è un albergo diffuso? "Oggi – spiega Bianchini – si pensa che solo le grandi strutture con tante stanze possano resistere sul mercato. Ma demolire le vecchie pensioni o piccoli hotel per fare grandi aggregazioni rappresenta un costo che rende difficile queste operazioni e frena la riqualificazione, lasciando troppi immobili vuoti e pericolosamente a rischio occupazione. Se queste strutture potessero essere ristrutturate e fare parte di un’unica grande realtà con servizi centralizzati, allora anche i costi cambierebbero. Non un grande hotel, ma diverse strutture più piccole e dunque flessibili nei confronti del mercato, con costi di gestione accessibili grazie al fatto che i servizi andrebbero centralizzati, dalle colazioni alla cucina e così via".

a. ol.