"Alberi, 2.500 controlli all’anno. In caso di criticità li abbattiamo"

"Gli alberi, essendo esseri viventi, hanno reazioni che possono essere diverse e non prevedibili, anche fra stesse specie piantate nella stessa area verde, alle stesse condizioni. Anche per questo Anthea interviene su quelli pericolosi per la sicurezza e l’incolumità delle persone". E’ l’assessore all’Ambiente, Anna Montini, che risponde agli interrogativi delle associazioni, in tema di verde. "Tecnici, agronomi preparati, lavorano ogni giorno per migliorare lo stato di salute del nostro verde – continua – ben consapevoli dell’importanza che questo riveste sulla qualità della vita. L’abbattimento è l’extrema ratio, una decisione che viene presa su base esclusivamente scientifica e cioè se l’albero rappresenta realmente un pericolo. Tutto questo avviene non sulla base di opinioni o impressioni empiriche ma di analisi e di prove di trazione meccanica per verificare la resistenza dei tronchi alle sollecitazioni. L’amministrazione comunale si impegna su più fronti, dai monitoraggi puntuali per tenere sotto controllo costantemente lo stato di salute dei nostri 45mila alberi pubblici, fino all’elaborazione dello strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale, il nuovo Piano del Verde. Ogni anno vengono effettuati fra i 2000 e i 2500 controlli puntuali per la verifica dello stato di salute degli alberi pubblici, controlli che, in base ai diversi livelli di criticità, vengono ripetuti ogni anno, oppure ogni due-quattro anni". "Negli ultimi dieci anni l’impegno concreto per la tutela e la promozione del verde urbano è costantemente aumentato, con stanziamenti tangibili nel bilancio che superano i 3 milioni di euro annui per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Nel bilancio 2025 la parte corrente è di 3.563.000,00 euro per la manutenzione ordinaria ".