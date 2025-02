"Alberi abbattuti in viale Bologna. Amministrazione incoerente"

Ancora alberi da abbattere. Questa volta non sono pini, ma per le civiche di centrodestra, con Fabrizio Pullè, le piante che il Comune sta abbattendo in viale Bologna restano una testimonianza di come "l’amministrazione appaia incoerente."

"Noi riteniamo che la rigenerazione di un quartiere cittadino (o di un viale) possa passare anche attraverso la sostituzione degli alberi. Se ci sono piante che ‘ostacolano’ la migliore rigenerazione di un viale, è corretto che vengano sostituite con essenze arboree più adatte e meno invasive. Quindi, siamo favorevoli alla rigenerazione di viale Bologna, anche se questa comporti l’abbattimento delle piante sul viale.

Ciò posto, e sempre con la massima educazione e con il massimo rispetto: possiamo evidenziare l’incoerenza di tutti quei politici di sinistra che, quando nel 2021 e 2022 la giunta Tosi rigenerava la zona del Centro studi prima, e poi il primo tratto di via Bologna, andavano scrivendo e attaccando scompostamente la stessa Tosi?"

Eccone gli esempi: "L’allora consigliere, oggi assessore, Simone Imola scriveva sui social nel 2021: ‘Sono previsti altri espianti di alberature nel progetto di Viale Bologna; ho richiesto gli atti che giustifichino tali abbattimenti. Vanno fermati’".