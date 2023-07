Alberi abbattuti: scoppia la polemica

Polemica a Pennabilli per alcuni alberi abbattuti. Allo sfogo di un gruppo di anziani si aggiungono le critiche di alcune associazioni locali. "Si trattava di bellissimi alberi, vecchi di 70 anni. C’è qualcuno che forse non vuole che gli anziani giochino a carte. Una pianta era da abbattere a causa dei danni delle scorse nevicate, ma per gli altri alberi è stato assurdo abbatterli. Il sindaco ha dato l’autorizzazione, ci chiediamo chi ha stabilito che quelle piante erano pericolanti". Mauro Giannini nega. "Gli alberi – dice il sindaco – non sono stati abbattuti ma potati. Sono in un punto pericoloso su proprietà privata. L’intervento non l’ha fatto il Comune: un cittadino ha chiesta la possibilità di potarli, perché potevano essere pericolosi, così ho dato l’ok. Io autorizzo potature e abbattimenti nel centro abitato. Se poi l’intervento viene fatto in modo non consono sta alle forze preposte intervenire e fare dei verbali".

a.g.c.