Alberi abbattuti senza permessi Scattano le multe

Basta abbattere alberi senza permessi. In municipio a Misano vogliono dare un taglio alle abitudini dei cittadini. "Ci sono giunte diverse segnalazioni - spiega l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. C’è un regolamento del verde che riguarda anche l’ambito dei privati oltre a quello pubblico. Ci giungono segnalazioni di comportamenti non conformi al regolamento. Non possiamo transigere su questo aspetto: abbiamo allertato Polizia Locale e Carabinieri Forestale affinché vengano intensificati i controlli per verificare che tutto venga fatto correttamente. Altrimenti, interverremo con le dovute sanzioni". Non si possono abbattere alberi come non si possono potare mettendo in pericolo la sopravvivenza della pianta, anche se questa è in un giardino privato.