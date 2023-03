"Alberi abbattuti soltanto se necessario"

L’amministrazione comunale di Cattolica risponde agli attacchi delle opposizioni dopo i tagli di alberature degli ultimi mesi. "L’abbattimento di alcune alberature avviene sempre o sulla base di perizie tecniche di esperti agronomi che attestano malattie o il decesso vegetativo, o sulla base di obblighi di legge che prevedono la necessaria ampiezza dei marciapiedi di almeno 90 centimetri per garantirne l’accessibilità alle sedie a rotelle o, più in generale, alle persone portatrici di difficoltà o disabilità motorie" spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni.

"Si badi bene poi – continua l’assessore – che non tutti gli alberi sono adatti al contesto urbano, soprattutto come quello di Cattolica, altamente urbanizzato e caratterizzato da strade strette: il pino rientra, ad esempio, in questa categoria e oggi ci troviamo a pagare le conseguenze di scelte sbagliate fatte, seppur in buona fede, molti anni fa e che ci costringono in ogni singolo intervento di riqualificazione a scendere a compromessi tra diverse esigenze importanti". Infine: "Questa amministrazione semmai cerca di tutelare il più possibile il verde pubblico, proprio com’era scritto nel nostro programma elettorale: abbiamo voluto salvaguardare gli alberi ancora in vita e che non costituivano pericolo alcuno".