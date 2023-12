Alberi, asfalti e piste ciclabili Le elezioni sono alle porte

Sotto l’albero a Bellaria Igea Marina fioccano strade riasfaltate e nuove piste ciclabili. Si è concluso proprio in questi giorni il cantiere per costruire la nuova pista ciclopedonale su via Ravenna, a Bordonchio: mancano solo le piccole rifiniture che saranno portate a termine entro la prossima settimana. Il comune annuncia nuovi interventi per il restyling di alcune vie, molto trafficate e frequentate da residenti e turisti. Verranno infatti riasfaltate anche via Orazio e via Baldini, dove gli operai lavoreranno anche per la sistemazione delle radici dei pini marittimi che hanno compromesso nel corso degli anni la stabilità della carreggiata. "La ciclabile su via Ravenna era un progetto a cui tenevamo da tempo, dato che quello è un tratto molto pericoloso per ciclisti e pedoni _ dice il sindaco Filippo Giorgetti _ E’ quasi un km di pista ciclabile fino a Rio Pircio. Già appaltati e quindi subito dopo partiranno i lavori per la sistemazione di altre zone del centro, come via Baldini e via Orazio, molto frequentate che portano a caserma, zona del Gelso e alla farmacia comunale. Qui le radici degli alberi saranno sistemate e avremo nuovi asfalti e una viabilità che garantirà maggior sicurezza, in queste vie centrali". Ultimo intervento, sempre lungo le strade della città, sarà quello per la piantumazione di 30 nuovi alberi su via Caprera, "che andranno a sostituire i pini pericolanti già abbattuti" conclude il primo cittadino.