Alberi caduti e danni per il vento. Una quercia si abbatte su una casa

Danni e paura ieri per le forti raffiche di vento, che hanno ’spazzato’ via la Riviera e hanno causato problemi anche a San Marino. Sul Titano si è sfiorata la tragedia in zona Valdragone, dove una quercia è crollata sopra una casa. Passata la paura, il proprietario dell’abitazione è a dir poco infuriato: "Era da più di quattro anni che segnalavamo la pericolosità di questa quercia. I tecnici che hanno eseguito i controlli ci avevano garantito che la pianta era sana. Purtroppo oggi (ieri per chi legge, ndr) si è visto che l’albero non era in buone condizioni. Le radici sono malate. Per fortuna, quando l’albero è crollato, non usciva nessuno dal garage, altrimenti sarebbe stata una tragedia". Non è stato l’unico incidente avvenuto a San Marino, dove le raffiche hanno superato i 122 km orari. A Domagnano si è intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti della zona, perché le gru del cantiere di una palazzina in costruzione ondeggiavano pericolosamente.

Quasi un centinaio gli interventi effettuati nel Riminese dai vigili del fuoco. Diversi gli alberi e i rami caduti su auto parcheggiate in strada a Rimini, Cattolica e Misano. A Rimini, in via Gambalunga, sono crollati pezzi di cornicione da una palazzina: sul posto anche gli agenti della polizia locale, che per sicurezza hanno transennato l’area. Problemi anche alla circolazione: sulla Statale 16 all’ora di pranzo, nei pressi dell’aeroporto, è crollata a terra una grossa pianta. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale, che hanno disposto il senso unico alternato – per alcune ore – per consentire la rimozione dell’albero. E sempre a Rimini il vento ha fatto cadere la tensostruttura della Polisportiva Stella. La zona è stata ripulita a tempo di record da dirigenti e volontari della società. I danni ammontano a oltre 5mila euro. Problemi anche a San Giovanni in Marignano, dove si è letteralmente spezzato un pino di grandi dimensioni. Numerosi gli interventi per alberi e rami caduti anche a Riccione. Al lavoro, insieme ai vigili del fuoco, anche gli uomini di Geat, che hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza le strade. Nonostante i numerosi danni causati dal vento, non ci sono stati feriti nel Riminese.