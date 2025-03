Alberi, la Regina ci dà un taglio: niente più abbattimenti nel 2025

La Regina non taglierà più alberi, o almeno per il 2025 sarà così. Prevista tante nuove strade, asfalti, marciapiedi ed arredi ma non andranno giù più molti alberi se non quelli solo malati o già privi di vita e secchi. Dunque dopo l’estate 2024 ed il caso di via Del Giglio a Palazzo Mancini si annuncia un cambio di rotta. "Abbiamo fatto valutazioni tecnico-agronomiche – spiega Alessandro Uguccioni, assessore all’Ambiente di Cattolica – ed alla fine interverremo solamente su un pino presente in via Comandini, segnalato dai cittadini, e risultato compromesso dalla relazione del nostro tecnico agronomo. E’ risultato compromesso e pericoloso, verrà abbattuto. A questo si aggiungeranno appena altri 4 pini di via Fiume, molto inclinati, e valutati sempre da tecnici agronomi, e li sottoporremo ad alcune prove di trazione, per capirne la stabilità. Se le prove andranno bene gli alberi resteranno dove sono o altrimenti verranno abbattuti. A questi tagli si aggiungeranno poi solamente i 20 platani, oramai secchi e privi di vita, di via Del Prete, come già previsto. Niente di più per il 2025". Dunque pochissimi alberi per una città dove risultano oltre 9.500 alberature e dove non sono mancate le polemiche l’anno scorso per i 78 pini eliminati in via Del Giglio, dove ora è invece in corso la piena riqualificazione della via con luci, arredi, asfalti e nuovi innesti di alberi come aceri e susini. Ma niente più tagli numerosi. In via Del Prete l’intervento è richiesto dai cittadini e dal Comitato Mare Nord dopo l’episodio di dicembre quando un platano, oramai senza vita, è ricaduto in piena carreggiata stradale senza danni a cose o persone ma generando un certo timore. "I 20 platani di via Del Prete – conferma l’assessore – saranno rimossi a giorni per la sicurezza cittadina e perché sono oramai senza vita".

Luca Pizzagalli