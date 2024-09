Alberi, nuovo appello dei Verdi: "Dopo via del Giglio stop ai tagli"

Non si è ancora chiusa la vicenda di via Del Giglio, dove l’amministrazione comunale ha previsto il taglio degli storici 78 pini presenti. Ed ora i Verdi lanciano un appello alla sindaca, proponendo una sorta di patto politico, anche in vista dei prossimi lavori pubblici in città. "Quanti altri pini sono a rischio? Quante altre vie finiranno come via del Giglio? – interviene Cesarino Romani, portavoce dei Verdi sia a Cattolica che a Rimini – Ed allora fermiamoci un attimo, sediamoci ad un tavolo e facciamo un programma ragionato, che possa salvare il verde a Cattolica e così anche in Provincia ed in Regione. Non vogliamo arrivare fino alle carte bollate, un’altra soluzione ci sarebbe". I Verdi avevano annunciato di passare alle vie legali per contrastare il taglio delle alberature, ora chiedono una svolta: "Visto che l’amministrazione comunale ha finalmente incaricato dei tecnici per redigere il piano del verde comunale – prosegue Romani – ci dica chiaramente come si vuole procedere nelle altre vie di Cattolica. Chiediamo che si arrivi ad un parere tecnico chiaro sulle vie di Cattolica e ad un piano urbanistico che preveda appunto un piano del verde con pareri tecnici su ogni singola via e sui suoi alberi, altrimenti rischiamo davvero che altre centinaia di pini facciano la fine di quelli di via del Giglio".

I Verdi sono ancora in maggioranza a Cattolica, nella coalizione di governo, anche se non hanno consiglieri e cariche in giunta: "Non è piacevole per nessuno arrivare alle battaglie legali – prosegue Romani – ma non possiamo accettare che si taglino alberi in buona salute e senza un’analisi tecnica attenta e adeguata caso per caso. Noi riteniamo di essere nel giusto e stiamo analizzando il caso di via del Giglio da tempo, ma ora ci preoccupano tante altre vie di Cattolica nella stessa situazione. Come finiranno? Si taglieranno tutti i pini? E poi questa scelta ricadrà anche nelle scelte di altri Comuni della Provincia di Rimini? Non è possibile, abbiamo un piano del verde da preparare, si faccia presto a Cattolica e si cerchi di prevenire altri tagli così devastanti come quello appena avvenuto". Un appello, quello dei Verdi. Che chiedono alla sindaca di Cattolica un vero e proprio patto sul verde.

Luca Pizzagalli