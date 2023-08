Alberi pericolanti in città Geat inizia la bonifica delle piante

Alberi da abbattere perché pericolosi. La prossima settimana Geat ha previsto diversi interventi in più zone della città per eliminare piante che possono seriamente un pericolo per i cittadini in caso di eventi atmosferici. Martedì prossimo sono previsti più interventi. Uno di questi si svolgerà in via Celle Ligure dove è previsto l’abbattimento di due aceri. Uno di questi è secco, mentre il secondo è pericoloso e, anche se vivo, non garantisce più le necessarie condizioni di sicurezza. Le verifiche svolte da Geat dopo gli eventi atmosferici di natura eccezionale che si sono susseguiti negli ultimi anni, hanno dato questo responso. Anche in Paese arriveranno le motoseghe. In questo caso sono già stati affissi in Corso Fratelli Cervi i cartelli per annunciare l’imminente taglio. Martedì sono attese le motoseghe per tagliare due grandi pini la cui staticità è ormai compromessa e le verifiche effettuate da Geat ne hanno fatto emergere la pericolosità.

La lista degli interventi prosegue con la ciclabile sul rio Melo. In questo caso l’intervento si focalizzerà su due pioppi, anche se non è detto che il taglio sia alla radice. E’ più probabile che vengano sfoltiti. Invece in via Veneto c’è un acero ormai secco che andrà tagliato. Nella lista dei viali dove intervenire con gli abbattimenti c’è anche viale Lombardia. Tuttavia, almeno per il momento, alcune alberature saranno valutate e potrebbero salvarsi. Infine, sempre in viale Veneto verrà tolto un olmo nel giardino della statua dedicata a Padre Pio. L’albero è ormai secco.