"Alberi piantati per sbaglio nel terreno Anas"

Dilettanti allo sbaraglio: lo scorso 22 marzo, con l’avallo e la partecipazione dell’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, e il patrocinio del Comune, sono stati piantumati decine di alberi in un terreno dell’Anas, senza alcuna autorizzazione da parte di quest’ultima. Coinvolgendo nell’iniziativa anche Pro Loco, Banca del Tempo e un istituto di credito cittadino.

Ad aprire il vaso di pandora è Gianni Giovanardi, ex assessore all’Ambiente (giunta Ceccarelli), oggi consigliere di minoranza di Obiettivo Comune con Gianluca Medri Ottaviani. Già candidato sindaco, sconfitto da Giorgetti, Giovanardi, va all’attacco di chi gli è succeduto nel ruolo. Ceccarelli accusata dalla minoranza di scarsa conoscenza del territorio. "Non si spiegano altrimenti – insiste Giovanardi – le piantumazioni eseguite senza il dovuto nulla osta dell’Anas, come mi hanno confermato dallo stesso ente, in terreni scambiati per proprietà pubblica, in un’area prospicente via Rossini, zona palatenda basket".

"Non solo – Giovanardi è un fiume in piena –. Ci sono state associazioni di volontariato impegnate nella Giornata dell’Albero, investendo anche risorse proprie, convinte di incrementare il patrimonio arboreo comunale – l’obiettivo dichiarato sulla stampa era piantumarne cento – invece il terreno è dell’Anas. Il tutto con il patrocinio del Comune. Ed è stato ottenuto anche un contributo da una banca locale portata a credere che i terreni fossero del Comune stesso".

Riguardo la collocazione a marzo di quella che era stata definita ’Giornata Nazionale dell’Albero bis’ (rispetto a quella ’originale’ svoltasi a novembre), la Ceccarelli ha spiegato che la scelta è stata conseguenza dei tempi coi quali la Regione ha messo a disposizione, tramite la Forestale, le piante stesse. Quanto ai costi, "la Banca del Tempo se li è accollati interamente", ha aggiunto.

Coinvolto indirettamente nella polemica, sua malgrado, lo stesso sindaco. ’Richiamato’ con tono perentorio da Giovanardi perché durante l’interrogazione Filippo Giorgetti parlava con alcuni esponenti della maggioranza, dopo averli raggiunti sui loro banchi. "Lei mi chiama urlando – la replica piccata di Giorgetti –. Capisco la frustrazione di trovarsi in certi banchi (risatina di Giovanardi, ndr). Mantenga la calma: io ho dato al mio assessore un documento utile per risponderle".

"La poltrona se l’è conquistata – risposta di Giovanardi –. Ma io le chiedo di essere presente alla mia interrogazione, non di stare tra i banchi, perché coinvolge l’intero Comune, che ha patrocinato l’evento". "Non decide lei dove mi siedo", la perentoria controreplica del sindaco. Il presidente del consiglio comunale Cristiano Mauri: "Stiamo trascendendo". Poi Mauri ha annunciato un giro di vite sui tempi (sforati l’altra sera) delle interpellanze. L’invito si è esteso anche a modi e toni più consoni, per così dire.