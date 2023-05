Alberi potati dai cittadini Partono i controlli dei vigili

Per i cittadini che nei propri giardini o terreni hanno deciso di dare un taglio agli alberi, attenzione perché il Comune sta per inviare i vigili a controllare. A sollecitare l’intervento degli agenti sono state le associazioni ambientaliste con segnalazioni arrivate puntualmente in municipio. Sono state denunciate ‘capitozzature’ e pesanti interventi di potatura su alberi in proprietà privata. Il pensiero ‘taglio ciò che voglio in casa mia’ non passa perché c’è un regolamento comunale che disciplina anche le azioni dei privati. Si tratta di regole che indirizzano gli interventi di potatura. In alcuni casi serve un’autorizzazione.

La ‘capitozzatura’ non si può fare. "Si tratta di interventi vietati e quindi sanzionabili dagli organi di vigilanza ambientale competenti - spiegano dal municipio - perché esulano dalle normali operazioni di potatura degli alberi, che prevedono un taglio del ramo fino alla dimensione massima di 10 centimetri". Oltre questa misura si parla di ‘capitozzatura’ che da norma deve essere autorizzata e motivata da un tecnico agronomo specializzato o perito agrario perché tagli simili compromettono la salute della pianta, ed anche la sua sicurezza a medio e lungo termine.

Per i cittadini resta una questione di centimetri e di controlli. Da Palazzo Garampi avvertono: "Su tutti gli interventi irregolari che sono stati segnalati agli uffici comunali, attualmente sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche da parte della Polizia Locale, oltre alle obbligatorie comunicazioni agli organi di vigilanza ambientale competenti". I vigili si sono messi in moto mentre l’assessore all’Ambiente Anna Montini richiama i cittadini alla collaborazione. "Anche i privati sono tenuti ad intervenire in maniera corretta, rispettando il regolamento, affinché non vengano danneggiate o si rovinino le alberature. Si tratta di una modalità di manutenzione del verde che deve essere in linea con le disposizioni operative che si adottano per le aree pubbliche. Il verde privato incide sul verde complessivo della città per un 40%. Un dato che fa capire subito l’importanza della corretta gestione del verde privato".

