Alberi tagliati in via Caboto, scatta la protesta

Otto alberi abbattuti in via Caboto, per i Verdi "uno scempio" che – messe da parte "le questioni di sicurezza e le esigenze individuali" – "va fermato" attraverso un vero e proprio "piano green" con cui l’amministrazione si decida e a prendere in seria considerazione le esigenze di una collettività che ha "fame di verde". Insomma, anche a Cattolica servono "ossigeno e ombra", fosse soltanto per sopravvivere alle temperature estreme di questi giorni. A segnalare tutto è Cesarino Romani, esponente di Europa Verde, che ieri ha assistito personalmente al taglio delle piante abbattute in via Caboto. A rimanere, tuttavia, c’è un unico albero superstite. "Non sappiamo se il maltempo c’entri con questi abbattimenti. Ma quel che serve a Cattolica è un piano del verde" ribadisce l’esponente dei Verdi, aggiungendo che "servono alberi veri e propri per rimpiazzare le perdite".

L’esponente degli ambientalisti nei giorni scorsi aveva fra l’altro già affrontato il tema, allertando con fare preventivo l’amministrazione a tempo dovuto. "In questi giorni il caldo africano – questo il commento del portavoce dei Verdi di Cattolica, rilasciato nei giorni scorsi – ha fatto di nuovo esplodere il tema del caldo e del problema climatico, gli alberi sono fondamentali per il clima, per la temperatura, per l’ossigeno, per l’ombra e la vita. La manutenzione della città è un problema vero e serio. Noi – precisa Romani – continuiamo a spingere per una città a misura di cittadini, con tanto verde da aggiungere e non da togliere. Ma ancora manca a Cattolica un piano del verde ed un censimento delle alberature, come da tempo chiediamo", sottolinea. La Regina, all’oggi, vanta circa 10mila alberature. Tuttavia, la tematica ambientale torna ritualmente al centro del dibattito, soprattutto in caso di rifacimenti delle vie e altri lavori pubblici. E sono, fra al’altro, numerosi gli interventi in programma.

