"Alberi tagliati? Prima viene la sicurezza"

Cattolica si affida agli sponsor per rotonde e verde pubblico. Sono una decina le rotatorie sponsorizzate da aziende e privati: parrucchieri, bagnini, aziende di giardinaggio. "Siamo contenti perché la nostra proposta ha raccolto tanti consensi _ conferma Alessandro Uguccioni, assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici _ Non abbiamo tariffe specifiche e non guardiamo al bilancio per un intervento del genere, ma ci interessa soprattutto la manutenzione. Chiediamo ai privati di gestire il verde, di trattarlo e poi di mantenerlo. Spazi che sono significativi da un punto di vista estetico e promozionale, in cambio di cartelli e plance con il logo delle attività ben esposto". Intanto va città si sta preparando per la Pasqua, e l’assessore cerca di spegnere le polemiche sul tema cantieri: "I lavori sono tanti perché vogliamo migliorare la città _ spiega Uguccioni _ serve pazienza. Nei prossimi mesi correremo per essere pronti per la stagione estiva. Entro maggio cercheremo di chiudere tutti i cantieri principali". Gli albergatori hanno comunque chiesto di prevedere una pausa, almeno per il weekend pasquale. "Certo è che ci fermeremo per la Pasqua cercando di limitare al massimo i disagi ma la data di riferimento è fine maggio, quando davvero vorremmo chiudere tutti i cantieri principali: via Bastioni, Emilia-Romagna".

Intanto la sindaca Foronchi, rispondendo via social a una cittadina, fa il punto sulla gestione del verde pubblico."La preoccupazione per il patrimonio arboreo di Cattolica è condivisa da tutti, dalla amministrazione in primis". A partire dal taglio degli alberi lungo il Ventena, in corso in questi giorni. "I tagli al Ventena sono stati decisi dall’Agenzia regionale per la sicurezza e protezione civile – precisa la prima cittadina -, con l’autorizzazione di tutti gli enti preposti, per potere avere un passaggio libero per interventi con mezzi in caso di piena del fiume. Questa decisione non è stata guidata dalla volontà di abbattere alberi ma da una necessità di garantire sicurezza sugli alvei dei fiumi, dopo l’alluvione. Durante l’ultima alluvione le cantine e i seminterrati delle case dei residenti in quelle zone hanno subito allagamenti, per questo c’è stata la richiesta da parte degli stessi di intervenire. Dobbiamo sicuramente piantare altri alberi nelle vicinanze. Inoltre molti pini presenti nelle vie stanno creando problemi con le loro radici alla viabilità, ai passi carrai e ai cancelli di tante case. Dovremo sostituirli con altre piante, non tutti e subito, ma quando se ne ravvisa la necessità per la sicurezza dei cittadini. La sicurezza viene prima di ogni altra cosa".