Albero cade in strada allo ’Scarpetti’

Ci è mancato poco. Questione di centimetri e l’albero cadendo avrebbe potuto fare ben più danni al furgone di una nota ditta di trasporto merci che secondo le prime ricostruzioni ieri mattina intorno alle 11.30 avrebbe colpito uno degli alberi che crescono sul marciapiede che costeggia il perimetro del parcheggio ’Scarpetti’. Lato palestra. Lì dove appunto per cause ancora in via di accertamento il furgone ha colpito in pieno il tronco, che è così franato sulla strada, sbarrandola, mentre le fronde sono arrivate ad adagiarsi sulle auto posteggiate a ridosso della ringhiera. Illesa è rimasta la donna di 34 anni alla guida del furgone, mentre immediatamente dopo è iniziato l’intervento di rimozione della pianta.