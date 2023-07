Albero crolla tra i tavolini Attimi di panico in ‘salotto’

Attimi di panico ieri pomeriggio a Riccione davanti alla bottega Soccia in viale Corridoni. Erano circa le 14,30 quando un pino pluridecennale, lungo una quindicina di metri, è precipitato nel viale. È accaduto in un istante senza alcun segnale che facesse prevedere il crollo: non è stato avvertito neppure quello scricchiolio, che in genere precede questi episodi . È rimasto miracolosamente illeso Riccardo Parisio, titolare del Soccia e del Bevabbè, che in quel momento si trovava sul posto: "Io e un amico eravamo seduti a tavolino – racconta –, l’albero è caduto tra una panchina e gli stessi tavoli, passandoci a una ventina di centimetri. Siamo rimasti illesi per miracolo, a dire che una residente era passata lì cinque secondi prima. Nel cadere la pianta ha tirato giù un ulivo. Si vedeva che quel pino era messo male, come altri che sono qui accanto. Se fosse accaduto nel weekend con il viale pieno di gente sarebbe stata una tragedia".

Sollecita un intervento urgente sui pini dell’isola pedonale e dell’intero centro turistico, Barbara Montali, vicepresidente del Consorzio d’area di viale Ceccarini, nonché operatrice dell’area: "Serve un immediato sopralluogo con crono-programma su tutte le piante della zona e con date precise. I lavori cominciati tempo fa sono rimasti sospesi, devono essere necessariamente ultimati. Il crollo di oggi è preoccupante. Se ci sono degli alberi pericolanti, occorre farlo subito, tanto più che il clima sta cambiando. Occorre fare delle verifiche e un piano lavori ben dettagliato, anche perché quando questi pini sono stati piantati, in particolare nel viale Corridoni, la pavimentazione era drenante, ora c’è l’asfalto. Per fortuna questa volta non è successo niente, ma la preoccupazione è forte. I lavori vanno effettuati, al di là di ogni situazione politica".

Nives Concolino