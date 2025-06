"Albero pericoloso nel mio giardino. Non posso abbatterlo"

Abbattere un pino pericolante nel proprio giardino è diventata un’odissea per una cittadina, Simona Ricci. È lei stessa a raccontare mesi di richieste, periti, costi che si gonfiano e la burocrazia che ferma tutto, tanto che il pino è ancora lì, con tutti i rischi che porta con sé, sperando che non accada quanto già visto sulle strade pubbliche.

Tutto comincia in aprile, quando "ho presentato regolare domanda all’ufficio protocollo in municipio, poiché la mia prima richiesta di abbattimento avvenuta mesi prima per un pericolo imminente non era stata accolta". Il tempo passa, l’albero si inclina. "Per la burocrazia devo avvalermi di un agronomo, cosa che faccio, pagandolo profumatamente per sentirmi dire quello che era evidente: c’è un rischio. Così presento domanda. A distanza di un mese mi rispondono in modo negativo, dopo avere già depositato la cauzione di 550 euro.

Mi vengono richieste integrazioni, tre in tutto, di cui la terza fuori da ogni logica. Mi si contesta di aver tagliato, senza permesso, 2 alberi nel 2010. In realtà gli alberi erano nel giardino del vicino, che ha agito in autonomia. Lo spazio condominiale è un altro". Tradotto "devo prima sanare la vecchia posizione", intanto il pino a rischio è sempre lì.