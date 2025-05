Alberta Ferretti e il cinema: "È stata la mia ispirazione"

La Settima Arte passa anche per la moda. Stasera inizia il festival dedicato al cinema e alla sua industria e ad aprire le danze al Fulgor (ore 21) ci sarà la stilista Alberta Ferretti per un dialogo sul rapporto tra moda e cinema e a seguire la proiezione de "Il Grande Gatsby" (1974), titolo scelto proprio da lei.

Ferretti, qual è il suo rapporto con la settima arte?

"Il cinema per me è sempre stato un grande stimolo ed una passione. Ho iniziato ad andarci con mia madre e da lì sono cominciate le prime emozioni ed ispirazioni".

Cosa provava quando vedeva quelle attrici?

"Le osservavo, spesso in intimo o lingerie e mi chiedevo per quale motivo dovessero indossare abiti diversi, erano già perfette così. Quando ho iniziato a lavorare per molti sono diventata la ‘regina della sottoveste’ perché le mie creazioni richiamavano i drappeggi e le stoffe dell’intimo, il romanticismo e la sensualità".

Se parliamo di cinema e moda non si può non nominare ‘Resort 2024’, la sua sfilata sotto il castel Sismondo in cui oltre alla città ha voluto omaggiare anche Fellini.

"Ogni volta che vedo un film del Maestro mi emoziono e appena c’è stata la possibilità rendergli omaggio non ci ho pensato due volte. Fellini ha fatto conoscere questo territorio nel mondo e con quella sfilata in piccola parte ho fatto lo stesso, facendo venire a Rimini tanti personaggi" Stasera verrà proiettato ‘Il grande Gatsby’, perché ha scelto questo titolo?

"Non è stato semplice suggerire un film, ma ‘Il grande Gatsby’ nel ’74 ha narrato il glamour e l’eleganza, le stesse idee che ho quando penso ad un abito. Poi tra i titoli proposti c’erano anche ‘La mia Africa’ e ‘Ieri, oggi e domani’. Alla fine una sfilata è come la narrazione di un piccolo film".

In quarant’anni com’è cambiato il mondo del fashion?

"Oggi appare tutto sui social e la moda non ha più lo spazio per fare vivere lo stile".

E la figura della donna da vestire?

"Andiamo tutti di fretta, con sempre meno tempo per lo stile, però vedo ancora donne che mantengono la loro identità. Una volta i personaggi erano comunicatori di uno stile personale, mentre oggi tutti indossano, ma pochi si curano dello stile". Cosa ha provato vedendo debuttare Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti?

"Mi sono emozionata. Lorenzo è molto bravo e sono felice della mia scelta".

Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole lavorare in questo mondo?

"Di avere la forza di esprimere il proprio sentire, senza tenere conto di ciò che vuole la massa".

Federico Tommasini