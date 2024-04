Alberta Ferretti in cattedra al liceo

Alberta Ferretti, una delle eccellenze del Made in Italy, nonché ambasciatrice della moda italiana nel mondo incontra gli studenti del liceo Volta Fellini di Riccione. Accadrà sabato dalle 10 alle 12 nell’auditorium Montalcini, dove, raccontandosi, la Ferretti si soffermerà su alcuni aspetti della propria visione professionale. Spazierà dal processo creativo alle grandi collaborazioni internazionali, dalla complessità delle sfilate al ruolo dell’emozione nella moda, fino al significato e al senso del successo. Si profila in sintesi un esclusivo incontro, di certo prezioso per le studentesse e gli studenti del liceo artistico che si preparano a intraprendere una carriera nel mondo del design.