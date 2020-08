Rimini, 11 agosto 2020 - Se cerchi sui social, girano ancora le foto di quella serata al Paradiso negli anni ’90. Lui in camicia bianca, attorniato dalle collaboratrici di Gianni Fabbri, seduto nel privè a bordo pista a godersi lo spettacolo della notte riminese. Altri tempi per il principe Alberto di Monaco, che oggi e domani sarà in città per regalare due giorni ’reali’ a Rimini.

Il figlio di Ranieri e Grace Kelly sarà il grande ospite per il finale della rassegna La terrazza della dolce vita, il talkshow al Grand Hotel ideato e condotto da Giovanni Terzi, giornalista e fidanzato di Simona Ventura (i due convoleranno molto presto a nozze). Alberto di Monaco chiuderà l’evento al Grand Hotel raccontandosi al pubblico, nell’incontro che si svolgerà oggi nel giardino dell’albergo a partire dalle 18.

Ma non sarà il suo unico impegno in città. Già perché il principe ha chiesto di vedere Rimini, in particolare il rinato cinema Fulgor. Un desiderio che, naturalmente, sarà accontentato. La sua visita in centro storico è attesa intorno alle 16. Alberto raggiungerà Rimini poche ore prima, con l’aereo privato (e scorta al seguito) al Fellini. Una tappa al Grand Hotel per rinfrescarsi, e poi l’arrivo in centro, dove il sindaco Andrea Gnassi e lo stesso Terzi faranno da ciceroni per la visita al Fulgor. E’ prevista anche una tappa a Part (l’acronimo di Palazzo di arte contemporanea), il nuovo museo dedicato all’arte moderna e contemporanea che esporrà i capolavori di San Patrignano. Ricavato nei Palazzi dell’Arengo e del Podestà, il museo doveva inaugurare già in primavera, ma il Covid ha costretto Comune e Sanpa a rinviare tutto a settembre.

Alberto di Monaco sarà, di fatto, il primo visitatore della nuova galleria d’arte. Se ce ne sarà il tempo il principe andrà a visitare anche il teatro Galli. Poi il ritorno al Grand Hotel, per l’appuntamento con La terrazza della dolce vita. Alberto ripartirà domani pomeriggio, non prima di un altro appuntamento - privato - che lo attende qui in zona.

Da ieri l’entourage del principe di Monaco è a Rimini per il piano della sicurezza che accompagnerà la sua visita. Sono stati fatti alcuni sopralluoghi, con vigili e polizia, anche in piazza Cavour. Da quanto trapela, non verrà predisposta la chiusura di strade e piazze. Saranno prese, naturalmente, misure di sicurezza particolari, e sarà assicurato un ampio schieramento di uomini, ma né il centro storico né la zona del Grand Hotel saranno blindati. Così ha voluto lo stesso staff del principe, su sue indicazioni.

