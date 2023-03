Alberto Spadolini: arte, amori e spionaggio nella Parigi anni ‘30

A partire dal 24 marzo al Fellini Museum venticinque immagini fotografiche racconteranno la vita del danzatore Alberto Spadolini. Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni ‘30 è un viaggio alla riscoperta di uno degli artisti più eclettici e meno noti del Novecento. Lui, l’uomo bellissimo, poliedrico e antiaccademico seppur non per scelta, ballerino, attore, regista, pittore e scenografo. Prima amico di Gabriele D’Annunzio e allievo di Giorgio De Chirico, poi migrante in cerca di fortuna sui boulevard parigini dove sarà danzatore con Serge Lifar. Coraggioso, si schiera in difesa della libertà e della democrazia collaborando attivamente contro i nazisti, sarà lui la spia sospettata di nascondere messaggi cifrati fra le sue tele. Ma anche lo Spadò coreografo nelle grazie di Maurice Ravel. Attore, con il talentuoso Jean Marais. Dopo la danza i colori perché l’artista sarà anche un pittore stimato da Jean Cocteau. Fino a spingersi dietro la cinepresa con Django Reinhardt, e al microfono in duetto con Mistinguett. L’amore, certo, per Josephine Baker con la quale danzerà la vita. Ma non solo, perché il destino dopo una vie en rose vissuta fra danza e resistenza, negli anni ’60 porta l’artista ad aprire un atelier a Riccione e più tardi a mettere le mani sul night-club del Grand Hotel di Rimini per un restauro. Insomma, il Fellini Museum sorprende tutti con un’esposizione di grandi immagini fotografiche firmate, fra gli altri, da Dora Maar, Maurice Seymour e Joe Pazen. Sempre nel Palazzo del Fulgor, il 30 marzo, il 6 e il 13 aprile (ore 16) avverrà la proiezione di Spadò, il danzatore nudo (2019) e di Nous, les gitans (1951).

Andrea G. Cammarata