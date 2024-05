Alcantara, quarant’anni con gli ex allievi La rassegna teatrale 'Filo per Filo. Segno per Segno' curata da Alcantara celebra i 40 anni dell'organizzazione con lo spettacolo 'Al/quaranta' al Teatro degli Atti di Rimini, presentato dagli ex allievi. Un omaggio alla tradizione del teatro umoristico italiano con opere di autori illustri come Campanile e Buzzati. I giovani artisti, cresciuti nel laboratorio Alcantara, si esibiscono in una prova aperta per festeggiare insieme. La programmazione continuerà fino a maggio in vari teatri della zona.