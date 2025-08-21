AlchimiAlchimie illumina la rocca di San Leo

Il 25 e il 26 agosto torna AlchimiAlchimie a San Leo. La storica rassegna che celebra la leggenda del Conte di Cagliostro e anima il borgo con spettacoli di fuoco, musica, danza e teatro. Quest’anno l’evento assume un significato speciale, perché ricorrono i 230 anni dalla morte di Cagliostro, avvenuta proprio nella Fortezza di San Leo nel 1795. Il borgo dell’alta Valmarecchia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Tutto sarà concentrato sulla storia di Giuseppe Balsamo, Cagliostro, personaggio sospeso fra mito, storia e leggenda: alchimista, guaritore, avventuriero affascinò le corti europee del ‘700 con le sue conoscenze esoteriche e la sua personalità magnetica.

Per questa 19esima edizione, il centro storico porterà i visitatori a vivere un’esperienza immersiva che fonde tradizione e innovazione. Dalle prime ore del pomeriggio di lunedì, le vie e le piazze di San Leo si animeranno con spettacoli itineranti, magie e giocoleria, performance teatrali e musicali tra fuoco, bolle di sapone e molti altri effetti speciali. Presenti anche il mercatino alchemico, le botteghe storiche e i laboratori artigiani. Presenti locali, osterie, ristoranti con piatti e prodotti del territorio.

"AlchimiAlchimie è molto più di un evento – dice il sindaco Leonardo Bindi – è un omaggio alla nostra storia, alla nostra identità. Per due giorni il borgo si trasforma in un luogo senza tempo, dove il visitatore può vivere esperienze uniche. Siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione e di farlo insieme a partner e artisti che condividono la nostra visione".

Immancabile il grande spettacolo di fuochi d’artificio, ogni sera alle 23, che illuminerà la fortezza al ritmo di una colonna sonora, a cura della Fonti Pirotecnica. L’ingresso è di 12 euro (ridotto bambini 6 euro).