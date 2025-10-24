Alcol ai minorenni: stop al circolo Arci

Dieci giorni di stop per il circolo Arci di Santa Maria del Monte. A far scattare il provvedimento di sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti, firmato dal questore di Rimini Olimpia Abbate, è stato un controllo dei carabinieri della stazione di Saludecio che ha portato alla luce la somministrazione di alcolici a ragazzi ancora minorenni. L’ispezione è avvenuta nel corso di una delle consuete attività di vigilanza sul territorio. I militari, entrati nel locale, hanno accertato che ai tavoli era stato servito alcol a giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, in palese violazione delle norme che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Alla violazione ha fatto quindi seguito il verbale redatto dai carabinieri. La segnalazione è stata quindi inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza e, sulla base della proposta avanzata dai militari, il questore ha deciso per la chiusura temporanea del circolo, ritenendo necessario "interrompere situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la collettività e ripristinare il rispetto della legalità". Il circolo, punto di ritrovo per diversi giovani della zona, rimarrà dunque con le serrande abbassate per dieci giorni. Una misura che, nelle intenzione della questura di Rimini, vuole lanciare anche un segnale chiaro a tutti gli esercenti: l’attenzione sulle somministrazioni irregolari di alcol ai minori è alta, e le sanzioni possono essere pesanti.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, che negli ultimi mesi ha intensificato la vigilanza nei locali frequentati dai più giovani, soprattutto nei fine settimana. L’obiettivo dei carabinieri è quello di prevenire comportamenti a rischio e tutelare la sicurezza dei ragazzi, troppo spesso esposti ai pericoli legati all’abuso di alcol e alle serate "fuori controllo". L’attenzione resterà alta anche nelle prossime settimane, con una nuova serie di verifiche che non riguarderanno soltanto i circoli dell’entroterra ma anche i locali della movida lungo la Riviera, da Riccione a Cattolica. In particolare, i militari intensificheranno i controlli serali e notturni nei punti più affollati della costa, dove la presenza di minorenni e il consumo di alcolici in spazi pubblici sono spesso motivo di allerta.