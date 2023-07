Alcol al volante I vigili fanno strage di multe

Un altro fine settimana di controlli serrati nelle strade di Rimini. In campo, come sempre, gli agenti della polizia locale, che hanno predisposto posti di blocco contro l’uso di alcol e droghe al volante. Sono stati fermati 30 conducenti tra auto, moto e scooter, mentre sono state 11 le patenti sospese per guida con un tasso alcolemico superiore al consetito. Tra le persone sottoposte all’etilometro dagli agenti appostati in piazzale Boscovich nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, e risultate positive al controllo, anche un giovane alla guida del monopattino, che è tornato a casa con una multa salata. Nella maggior parte dei casi (8 su 11), i conducenti sono stati puniti con una multa di 544 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, una pena ’lieve’ prevista per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico al di sotto degli 0.8 gl.