Alcol al volante: in dieci salutano la patente

Dieci patenti ritirate per guida sotto effetto dell’alcol, 215 punti decurtati, 10 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, numerosi veicoli fermati perché privi di assicurazione o revisione, e un caso eclatante di frode legata al noleggio di un’auto.

Numeri significativi quelli registrati dalla polizia stradale di Rimini durante il ponte del 2 giugno. Diversi i posti di blocco con etilometro attivati in tutta la provincia: dieci conducenti sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e hanno subito il ritiro immediato della patente. Su questo fronte, e la Stradale ha intensificato i controlli proprio in occasione del ponte, per scoraggiare comportamenti rischiosi alla guida.

Sempre sul fronte della sicurezza, non sono mancati interventi per il fermo di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o revisione obbligatoria. Infrazioni che, oltre ad una multa salata, comportano anche il ritiro dei documenti di circolazio e e il blocco del mezzo.

Tra le verifiche più rilevanti effettuate dagli agenti, spicca quella su un monovolume sospetto, fermato per un controllo di routine. Alla guida c’era un uomo che non ha saputo giustificare con precisione la provenienza del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che si trattava di un’auto a noleggio alla quale era stato manomesso il sistema di localizzazione, impedendo di fatto alla società proprietaria di tracciarne i movimenti. Ma non solo: grazie a una serie di documenti contraffatti, il veicolo era stato più volte subaffittato, in violazione dei termini contrattuali e delle normative sul noleggio.