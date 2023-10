Alcol alla guida. In 13 si ’bevono’ la patente

Ancora controlli a tappeto della polizia locale contro chi si mette alla guida ubriaco. Sono state 54 le persone fermate dai vigili nel weekend appena trascorso, attraverso i posti di blocco allestiti in nelle vie Circonvallazione Meridionale, Coriano e Principe di Piemonte. Ben 14 hanno fatto registrare all’etilometro valori oltre il limite. Tra questi 4 se la sono cavata con una multa, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti, altri 8 sono stati anche denunciati visto il tasso alcolemico. A un conducente è stata ritirata immediatamente la patente con denuncia penale per non essersi sottoposto al test della droga. Un neopatentato infine è stato solo multato. Durante il fine settimana controlli anche in tre locali, finiti nel mirino per la musica troppo alta.